У ВСУ повідомляють про критично тяжку ситуацію у Часовому Яру

Ситуація у Часовому Ярі критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Як відзначили у бригаді, воїни 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ ворога в надзвичайно складних ситуаціях.

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його (місто, - ред.) з флангів", - додали в бригаді.

Зазначається, що ресурс ворога "нескінченний" - на заміну знищеним росіянам приходять нові й нові. Водночас українські бійці потребують більше озброєння, дронів та підтримки.

Наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисникам міста", - відзначають у бригаді.

Ситуація у Часовому Ярі

Як відзначали нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ворог може посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвитку наступу на Часів Яр з півдня.

За словами спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина, російські терористи обстрілюють місто за допомогою термобаричних боєприпасів, які "знищують усе".