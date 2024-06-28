Енергетики розповіли, коли завершать добудову Хмельницької АЕС

Добудувати нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС можна буде за 3-5 років, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Добудувати енергоблоки №3 та №4 на ХАЕС реально протягом трьох та п’яти років відповідно. На сьогодні готовність енергоблоку №3 складає 75%, енергоблоку №4 – 25%" , - йдеться у повідомленні.

Серед переваг добудови, на думку енергокомпанії, є відсутність викидів вуглекислого газу та інших речовин, що забруднюють навколишнє середовище та створення близько 3000 нових робочих місць.

Крім того, вартість виробництва електроенергії на вітчизняних АЕС в кілька разів нижча за ту, що генерують сонячні, вітряні, теплові та газові електростанції.

Нагадаємо:

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).