Україна та низка країн підтримали передачу російських активів на підтримку ЗСУ

Україна і низка країн підтримали передачу заморожених російських активів на підтримку Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Європейського Союзу.

"Рішенням Ради Європи запроваджується фінансовий внесок, який Центральні депозитарії, що зберігають резерви та активи Центрального банку Росії, заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС, повинні внести до ЄС для підтримки України" , - ідеться в повідомленні.

Зокрема, таке рішення, крім країн ЄС, підтримали Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" , - йдеться в повідомленні.

Заморожені активи РФ

21 травня Євросоюз ухвалив рішення про спрямування частини коштів, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Більшу частину коштів - 90% - буде перераховано до Європейського фонду миру. Ці гроші будуть використані для закупівлі озброєнь і військової техніки для України. Решту 10% буде спрямовано на відновлення економіки та інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що ЄС направить 1,4 млрд євро із прибутку від російських активів до Фонду допомоги Україні.