Шмигаль: Україна щороку отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку

Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що укладання безпекових угод - це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.

"Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно", - сказав прем'єр-міністр.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що минулого року лідери G7 погодили надання Україні гарантії безпеки. Україна підписує з кожною з країн-партнерів окрему безпекову угоду, термін дії якою - 10 років.

Угоди містять подібні положення, зокрема щодо підтримки України під час війни, зобов'язання щодо військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім того, союзники зобов'язуються підтримати шлях України до ЄС та НАТО.

Проте кожна з угод містить індивідуальні зобов'язання країн з огляду їх економічні чи військові можливості. Вчора, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією.