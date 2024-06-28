Прем'єр Чехії розповів, коли буде підписано безпекову угоду з Україною

Україна і Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє його Twitter.

"Із президентом Володимиром Зеленським учора ми домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня" , - повідомив він.

Гарантії безпеки

У 2023 році країнами "Великої сімки" було досягнуто консенсусу про надання Україні гарантій безпеки. Реалізація цього рішення здійснюється шляхом укладення окремих двосторонніх безпекових угод між Україною та кожною з країн-партнерів. Термін дії таких угод становить 10 років.

Положення, що містяться в угодах, багато в чому схожі. Вони передбачають підтримку України в період військових дій, а також зобов'язання з надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім цього, країни-гаранти висловлюють свою підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.

27 червня президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією.