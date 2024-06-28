Шрі-Ланка зажадала від РФ компенсації за вбитих на війні в Україні найманців
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсації за загибель своїх громадян-найманців під час війни в Україні. Про це пише російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС острова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.
Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним.
На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих і поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих і виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.
Громадяни Шрі-Ланки на війні проти України
Загалом, за даними ЗМІ, у російсько-українській війні беруть участь щонайменше 2000 громадян Шрі-Ланки.
У МЗС РФ про подробиці зустрічі не проінформували.
У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили "актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного".