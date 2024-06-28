Директор АРМА повідомила, що арешт на облгази Фірташа повернули
Облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність. Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.
"Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено", - заявила вона.
В АРМА повідомили, що арешт на облгази Фірташа повернули за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 28 червня.
Як повідомлялося, Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.
Раніше, Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".