Директор АРМА повідомила, що арешт на облгази Фірташа повернули

Облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність.﻿ Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.

"Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено" , - заявила вона.

В АРМА повідомили, що арешт на облгази Фірташа повернули за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 28 червня.

Як повідомлялося, Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.

Раніше, Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".