У суботу графіки відключення діятимуть цілодобово

У суботу 29 червня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00. З посиланням на НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"29 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00" , - йдеться у повідомленні.

При цьому, харчування об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься

Водночас енергетики закликали економно споживати світло у годинник, коли є електропостачання.