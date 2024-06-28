У Польщі суд підтвердив провину екс-прем'єра у розпорядженні про голосування поштою

Вищий адміністративний суд у Польщі відхилив касаційні скарги колишнього прем'єра Матеуша Моравецького та Польської пошти про проведення президентських виборів 2020 року поштовим голосуванням, яке так і не відбулося. З посиланням на RMF24, повідомляє Європейська правда.

Вищий адміністративний суд вирішив, що рішення Моравецького, яким він доручив Польській пошті організовувати поштове голосування у розпал пандемії Covid-19, порушувало основний закон, закон про Раду міністрів та Виборчий кодекс – таким чином підтвердивши початкове рішення воєводського суду від 2020 року.

Суд відхилив касаційні позови Моравецького і Польської пошти. Дане рішення є остаточним.

Нагадаємо, президентські вибори у Польщі 2020 року, які спершу планували на 10 квітня, випали на розпал епідемії коронавірусу та найсуворіших обмежень.

У тих обставинах прем’єр вирішив доручити готувати поштове голосування, але врешті воно не відбулося. 7 травня Національна виборча комісія оголосила, що голосування 10 травня не може відбутися.

Врешті вибори провели переважно у традиційний спосіб 28 і 12 липня.

У 2021 році Польська пошта попросила компенсацію від Національної виборчої комісії у розмірі понад 70 млн злотих у зв’язку з витратами на вибори, проте отримала не повну суму, оскільки виборчком не знайшов юридичних підстав для виплати повної суми. Судова тяганина з цього приводу триває.

У травні 2024 року Моравецького викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.

Віцеголова комісії після того заявив, що у Сеймі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким.