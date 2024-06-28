Вісім країн приєдналися до рішення ЄС щодо конфіскації доходів від росактивів - Борель

У ЄС повідомили про приєднання восьми країн до рішення Євросоюзу щодо передачі надходжень від оподатковуваних надприбутків заморожених російських активів на користь України. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Європейська правда.

21 травня Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також країни європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднуються до цього рішення Ради" , – йдеться у заяві.

Зазначається, що країни забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню. "Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – сказано в заяві.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок підтвердив домовленість країн Євросоюзу стосовно використання доходів від заморожених російських активів на купівлю зброї для України і першого траншу обсягом 1,4 млрд євро.