Рада ЄС покарала співучасників обходу санкцій проти олігарха Дерипаски

Рада ЄС оголосила обмеження щодо двох фізичних осіб та чотирьох компаній, частина з них покарали за допомогу в обході вже введених санкцій проти Росії. З посиланням на пресслужбу Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

Під санкціями Євросоюзу опинилися Дмитрій Бєлоглазов та його компанія "Титул".

"Бєлоглазов відповідальний за створення складної схеми обходу санкцій разом з Олегом Дерипаскою, щодо якого вже застосовані обмеження ЄС. Його компанія ТОВ "Титул" створила дочірню компанію з назвою Joint Stock Company Iliadis для придбання частки акцій Дерипаски в International LLC Rasperia Trading Limited" , – пояснили у комюніке.

Остання компанія, Rasperia, має акції на 28,5 мільйона євро у європейській компанії STRABAG SE, активи якої заморозили внаслідок накладених ЄС обмежень. Таким чином Дерипаска зумів продати свою заморожену власність. На усіх перерахованих компаній-учасниць схеми відповідно теж наклали санкції.

Окрім того, під обмеження потрапила російська компанія "ТрансКонтейнер" – найбільший у РФ залізничний контейнерний оператор, і її гендиректор Михаїл Концерєв.

У комюніке зазначають, що у 2023 році прибутки компанії "злетіли" завдяки перевезенню білоруських вантажів та її участі у нелегальних схемах торгівлі зброєю з КНДР в інтересах Росії.

Загалом під санкціями ЄС за роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України вже понад 2200 осіб і компаній.

Нагадаємо, про викриття схеми в інтересах Дерипаски, якої стосуються ці санкції ЄС, у травні заявив Мінфін США та наклав санкції на вищезгаданих Бєлоглазова і компанії-учасниці схеми.

24 червня ЄС офіційно схвалив 14-й пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу, та додав інструменти для протидії обходу санкцій.