В УЗ не виключають, що проблеми зі світлом можуть вплинути на рух поїздів

Проблеми з електроенергією в Україні можуть негативно вплинути на рух поїздів у осінньо-зимовий період. З посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як зазначили у компанії, ліміти на споживання електроенергії дозволяють забезпечити лише 75% потреб УЗ для забезпечення перевезення пасажирів та господарської діяльності.

"За прогнозами, з наближенням осінньо-зимового періоду, посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів" , - підкреслили в "Укрзалізниці".

Також у компанії додали, що така ситуація зі світлом вплине і на надання послуг побутовим споживачам, оскільки УЗ є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.

Тому було створено окрему компанію УЗ "Енерго". Вона займеться генерацією електроенергії. Вона збудує в різних регіонах України газові електростанції потужністю до 250 МВт. Насамперед їх встановлять в обласних центрах.