Верховний суд США обмежив переслідування учасників штурму Капітолія

Верховний суд США у п’ятницю, 28 червня, ухвалив рішення, яке обмежить здатність Міністерства юстиції притягати до відповідальності учасників штурму Капітолія в січні 2021 року та потенційно може вплинути на звинувачення проти Дональда Трампа в цьому ж епізоді. З посиланням на Axios, повідомляє Європейська правда.

Найвищий суд США звузив трактування одного конкретного звинувачення, на яке Мін’юст спирався у понад 300 справах про події 6 січня, включно зі справою Трампа – перешкоджання офіційній процедурі.

Федеральні прокурори США стверджували, що у випадку штурму Капітолія йшлось саме про це – спробу перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року.

Але Верховний суд постановив, що в кожній зі справ прокуратура має довести: обвинувачений намагався вплинути на документи, записи "або інші матеріальні складові офіційної процедури". Тепер суд нижчої інстанції має визначити, які саме порушення відповідають цьому критерію в контексті подій 6 січня.

Вплив цього рішення на справи про штурм Капітолія поки не до кінця зрозумілий. Обвинувачених у них понад 1300, з них приблизно 330 – за статтею про перешкоджання офіційному розслідуванню, причому близько 170 уже були засуджені.

Рішення Верховного суду США може також послабити позицію Міністерства юстиції у його справі проти Трампа: йому оголошені звинувачення у перешкоджанні офіційній процедурі, а також у змові з метою перешкоджання офіційній процедурі.