Міноборони підтвердило ураження Центру космічного стеження РФ у Криму

Протягом тижня 22-28 червня Сили оборони вразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму. З посиланням на Military Media Center, яке координує Міністерство оборони України, повідомляє Новое время.

У повідомленні Military Media Center зазначається, що Центр у Криму є важливою військовою складовою в системі супутникового зв'язку та навігації для країни-агресора.

Також протягом тижня захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс Оса, штурмовий літак Су-25 та дві БМ-21 Град. Military Media Center також наголосив на першому випадку знищення російського FPV-дрону за допомогою гармати Bushmaster на БМП Bradley.

Раніше проект Схеми опублікував супутникові знімки з наслідками удару Сил оборони російським військовим об'єктом у селі Вітіно біля окупованої Євпаторії ввечері 23 червня. Згідно з OpenStreetMap, у Вітіно розташований 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр далекого космічного зв'язку), що входить до Повітряно-космічних сил РФ.