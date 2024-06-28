Пентагон готує евакуацію американців з Лівану через ризик війни - ЗМІ

Телеканал NBC News з посиланням на три поінформовані джерела повідомило, що Пентагон вирішив передислокувати свої сили на Близькому Сході, щоб бути готовим до евакуації американців через загострення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою", що базується в Лівані.﻿﻿ З посиланням на NBC News, повідомляє Європейська правда.

Цього тижня до Середземного моря вирушили американський десантний корабель USS Wasp і морські піхотинці з 24-го експедиційного підрозділу. Вони долучаться до ще двох суден флоту США, зокрема десантного корабля USS Oak Hill.

За словами джерел NBC News, USS Wasp діятиме в східному Середземномор'ї, "щоб бути готовим до військового десантування та інших місій", а також слугувати фактором стримування регіональної ескалації.

Співрозмовники телеканалу додали, що США ведуть переговори із союзниками щодо координації евакуації і будь-яких військових операцій коаліції.

За оцінками Державного департаменту США, станом на 2022 рік у Лівані проживали 86 тисяч американців. Під час війни Ізраїлю з "Хезболлою" у 2006 році Штати евакуювали з Лівану 15 тисяч громадян.

Розвідка США попередила, що масштабне протистояння між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Американські посадовці раніше попередили Ізраїль, що його наступ на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист угруповання "Хезболла".