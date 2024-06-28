Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є загиблий, постраждало немовля

Ввечері 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті атаки пошкоджена дев'ятиповерхівка.

«Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені» , – повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Відомо, що у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

О 18:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили про присутність у повітряному просторі області ракети.

О 18:26 ПС ЗСУ попередили: «Дніпро – ракети у вашому напрямку!»

«Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу» , – повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, додавши, що «саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор».

«Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку» , – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

За даними глави Дніпропетровської ОВА Лисака, серед постраждалих є 7-місячне немовля.