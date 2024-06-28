Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є загиблий, постраждало немовля
Ввечері 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті атаки пошкоджена дев'ятиповерхівка.
«Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені», – повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
Відомо, що у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.
О 18:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили про присутність у повітряному просторі області ракети.
О 18:26 ПС ЗСУ попередили: «Дніпро – ракети у вашому напрямку!»
«Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу», – повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, додавши, що «саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор».
«Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку», – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.
За даними глави Дніпропетровської ОВА Лисака, серед постраждалих є 7-місячне немовля.
«У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки», – зазначив Лисак.