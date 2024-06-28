Зеленський посмертно нагородив парамедика Ірину Цибух орденом "За мужність"

У п’ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух. Вона загинула 29 травня на Харківському напрямку. З послианням на сайт Офісу президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як вказано в указі Зеленського, Ірину Цибух посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Цим же указом, також орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено журналіста Андрія Топчія, він був бойовим медиком стрілецького батальйону. Топчій загинув 20 квітня у районі Роботиного Запорізької області.

Посмертно орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено журналістку Аллу Пушкарчук. З початку повномасштабного вторгнення РФ дівчина вступила до лав ЗСУ та служила в мінометній батареї в 58-й ОМПБр. Вона загинула 25 квітня внаслідок обстрілу.