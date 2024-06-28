Словаччина приєднається до нового пакету допомоги НАТО для України

Словаччина братиме участь у новому пакеті допомоги НАТО для України, а також продовжуватиме постачання боєприпасів.﻿ Про це сьогодні у Брюсселі під час заяви для преси перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Укрінформ.

«Словаччина покращує спроможності власної оборонної промисловості, зокрема, у виробництві гаубичних систем та боєприпасів. Завдяки нашим спроможностям, Чеська (снарядна – ред.) ініціатива може бути історією успіху, тому що через Словаччину наступного місяця пройдуть 630 тисяч одиниць боєприпасів різного розміру. Це важливий внесок зі сторони Словаччини» , - зазначив президент.

Він додав, що Словаччина продовжує постачати в Україну боєприпаси та системи розмінування. Також Словаччина залишається одним із найбільш важливих постачальників енергії для України, щоб підтримувати її енергетичну мережу у життєздатному стані.

«Безумовно, Словаччина буде продовжувати брати участь у цьому новому пакеті (допомоги) НАТО для України» , - підкреслив Пеллегріні.

Президент зауважив, що його країна є і залишатиметься надійним союзником по НАТО. Цього року інвестиції Словаччини в оборону становитимуть 2,11 відсотка від ВВП. На території країни розміщується багатонаціональна бойова група Альянсу. Разом з цим, за словами Пеллегріні, актуальною проблемою для Словаччини залишається оборона власного повітряного простору, що країна має намір вирішувати за допомогою НАТО та країн-союзниць.

«Невдовзі після того, як почалася війна, ми поставили в Україну наші протиповітряні системи С-300 та передали всі наші винищувачі МІГ-29. На цей момент наш повітряний простір захищається силами з Польщі, Чеської Республіки й Угорщини, за що ми їм дуже вдячні. Але на цей момент на нашій території немає будь-якої протиповітряної системи. Були в минулому два «петріоти», один з них належав Італії, але згодом вони були кудись передані, ймовірно, в Україну» , - сказав словацький лідер.

«На цей момент для Словаччини важливо знайти рішення, як захистити наш повітряний простір. У майбутньому може трапитися багато речей, і це не буде «ок» якщо Словаччина, країна на східному фланзі НАТО, яка межує з нашим сусідом – Україною, буде на той момент повністю незахищеною» , - додав Пеллегріні.

В свою чергу, генеральний секретар НАТО подякував Словаччині за внесок у спільну безпеку Альянсу та за її допомогу для України. Він висловив сподівання, що під час саміту у Вашингтоні союзники погодять провідну роль НАТО у наданні безпекової допомоги та тренування для України, а також довгострокові фінансові зобов’язання у цьому сенсі.