На Харківщині деякі підрозділи окупантів відмовляються воювати - ЗСУ

На Харківському напрямку є ворожі підрозділи, які через загибель командирів відмовляються від виконання бойових завдань﻿. Про це в етері розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ділова столиця.

За словами Волошина, на напрямку відбулось шість бойових зіткнень. Зокрема бої точились біля Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка, Лук'янців та Глибокого.

"Кілька годин тому з Бєлгорода терористи завдали 3 удари приблизно 7 КАБами по населеному пункту Липці, також 2 удари і 6 КАБів по населеному пункту Стариця та 4 КАБи скинули на Миколаївку" , — розповів він.

Загалом на напрямку від початку доби, 28 червня, було знищено майже 120 російських терористів, кілька одиниць озброєння та військової техніки.

Також Волошин розповів, що через загибель серед російських командирів є ворожі підрозділи, які відмовляються виконувати бойові завдання.