Путін хоче розпочати виготовлення ракет малої та середньої дальності

Кремлівський лідер Володимир Путін 28 червня повідомив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності та потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. З посиланням на заяву Путіна на засіданні Ради безпеки Росії пишуть росЗМІ, повідомляє Українська правда.

Він заявив, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності "в різних регіонах світу", сказавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Тому Росії начебто "потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім" і потім вирішувати, де їх розміщувати.

Росія ще у 2019 році призупинила участь у Договорі про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), після того як президент США Дональд Трамп оголосив про одностороннє призупинення своїх зобов'язань та початок виходу з договору.

Втім тепер, за словами Путіна, США "не тільки виробляють ці ракетні системи, але вже привозили їх до Європи на навчання, в Данію".