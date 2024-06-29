ISW пояснив, чому Путін заявив про відновлення виробництва ракет середньої та малої дальності

Правитель Росії Володимир Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності. На думку аналітиків, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, особливо у ключові моменти політичних дискусій про військову допомогу Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Путін 28 червня віддав розпорядження про виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році.

Аналітики припускають що це, ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо прийняття рішень Заходом на користь Росії.

Путін взяв участь у засіданні Ради безпеки Росії, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень ДРСМД про заборону виробництва і розгортання ракет середньої дальності наземного базування доти, доки Сполучені Штати не порушать ці положення, і що тепер Росія також повинна виробляти і розгортати такі системи.

Сполучені Штати призупинили участь в ДРСМД 1 лютого 2019 року і вийшли з договору 2 серпня 2019 року через порушення Росією договору, пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності, а Росія у відповідь призупинила свою участь в ДРСМД 2 лютого 2019 року.

Путін особливо згадав про два двосторонні військові навчання США в 2024 році: одне з Філіппінами на Північному Лусоні (Філіппіни) 11 квітня і друге з Данією поблизу острова Борнхольм (Данія) 3-5 травня.

В обох цих двосторонніх американських навчаннях була задіяна пускова установка середньої дальності "Тайфун, яка, за даними США, може запускати ракети SM-6 і "Томагавк". Ракети SM-6 мають максимальну дальність 370 км, а "Томагавки" – близько 2500 км. Американські офіційні особи не уточнили, які саме ракети, якщо такі були, могли бути задіяні в обох навчаннях.

Путін, швидше за все, використовує ці навчання як "цапа-відбувайла" для своєї ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб перешкодити західній військовій допомозі Україні.

У цих навчаннях США та їхніх партнерів були задіяні пускові установки, здатні запускати ракети, які можуть становити різну загрозу для Росії з місць проведення навчань. Острів Борнхольм знаходиться приблизно в 300 кілометрах від західного узбережжя Калінінградської області і приблизно в 1400 кілометрах від Москви.

Шостий флот США уточнив, що навчання на острові Борнхольм включали транспортування пускової установки "Тайфун" з суші на берег у рамках репетиції захисту конвою, що свідчить про те, що на цих навчаннях, ймовірно, використовувалася зброя меншої дальності.

Найближчий до Філіппін російський прикордонний район – район на південний захід від Владивостока – знаходиться приблизно за 2800 кілометрів від Північного Лусона, поза межами досяжності ракет "Томагавк".

Заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня. Путін, ймовірно, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед КНР, Північною Кореєю і В'єтнамом, оскільки він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки".

Кремль посилається на страх ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення, щоб підштовхнути Захід до самоусунення від надання Україні озброєння, необхідного для підтримки її оборони від російських військ.

Аналітики зазначають, що особливо активно Кремль використовує ці зусилля в ключові моменти політичних дискусій на Заході щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

Ключові висновки ISW за 28 червня: