Захисники знищили всі "Шахеди", якими РФ атакувала Україну
Вночі 29 червня українські військові знищили всі 10 "Шахедів", якими росіяни атакували Україну, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Олещук повідомив, що у ніч на 29 червня ворог атакував 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.
"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей".