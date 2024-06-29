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У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони України за минулу добу знищили понад тисячу російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.

За даними Генштабу ЗСУ, пише "ДС", загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 541 560 (+1 070) осіб,
  • танків ‒ 8 073 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 505 (+25) од,
  • артилерійських систем – 14 480 (+57) од,
  • РСЗВ – 1 109 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 538 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2 331 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 568 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2 436 (+5).

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