У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України за минулу добу знищили понад тисячу російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.
За даними Генштабу ЗСУ, пише "ДС", загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 541 560 (+1 070) осіб,
- танків ‒ 8 073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14 480 (+57) од,
- РСЗВ – 1 109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2 331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 568 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2 436 (+5).