У ВМС розповіли про кількість військових кораблів РФ у Чорному та Азовському морях

Росія станом на ранок 29 червня тримає в акваторії Чорного моря лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Проте на цей раз у ворожого судна "Калібри" відсутні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Крім того, станом на 06:00 військові зафіксували 3 ворожі кораблі в Азовському морі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Небезпека лише з Середземного моря. Там РФ тримає 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" і мають загальний залп до 24 ракет.

Також військові повідомили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, згідно останнього звіту американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі Харківської області та на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Проте і ворог має успіхи, просунувшись в східній частині Часового Яру.