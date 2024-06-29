ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу РФ – джерела

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники "УП" в правоохоронних органах.

Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.

В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.

Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося" , – додав "азовець".

Передісторія: