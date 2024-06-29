У Житомирській та Харківській областях загинули працівники обленерго

Двоє енергетиків загинули в Україні. Це сталося в Житомирській та Харківській областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міненерго.

"У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.

А у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж.

"Лікарі швидкої констатували його смерть" , - додали у Міненерго.

Не перший випадок

Нещодавно повідомлялося, що в лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.

Крім того, в Донецькій області, під час виконання робіт, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.