Від секретаріату ВРУ вимагають підписні листи за відставку Костіна – нардеп

Неявку генпрокурора Андрія Костіна в парламент, куди його викликали через ймовірно незаконне збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, депутати вважають проявом зневаги, повідомляє Ділова столиця.

Так, за словами нардепа Олексія Гончаренка, він чекає від секретаріату Верховної Ради підписні листи, які потрібні для збору підписів за відставку Костіна.

"Генпрокурора викликала ВР, і звичайно він мав з’явитися, і це порушення (відмова прозвітувати, — ред.) і закону, і будь-яких норм і правил, і повна зневага до парламенту, а значить і до всіх громадян України, бо парламент представляє не сам себе, а громадян України. Якщо він буде зневажати парламент – то можна ставити питання і про відставку. Я зажадав відповідні підписні листи в секретаріаті ВР, чекаю на них" , — сказав він.

Про те, що ігнорування викликів до ВР може стати для звільнення генпрокурора, раніше також заявляли нардепи Ярослав Юрчишин та Микола Величкович.

Генпрокурора депутати викликали до ВР через розслідування "Схем": журналісти викрили факти ймовірного незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Андрій Костін у парламенті так і не з’явився.

НАБУ за мотивами розслідувань "Радіо Свобода" відкрило кримінальне провадження, а НАЗК — розпочало свою перевірку майна і статків прокурора. Водночас Вербицький не звільнений і навіть не відсторонений від займаної посади на час здійснення слідства.