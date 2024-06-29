Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

У Дніпрі до 13 осіб збільшилася кількість тих, хто постраждав після обстрілу 28 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Обстріл Дніпра

28 червня росіяни обстріляли Дніпро, атакувавши житлову багатоповерхівку. Наразі рятувальна операція триває.

На ранок, 29 червня, було відомо про 12 постраждалих, у тому числі вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу. Донедавна зниклими безвісти вважалися п'ять людей.

В одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.