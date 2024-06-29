Кулеба у Хорватії розповів, як має виглядати перемога України

Перемога України повинна передбачати не тільки відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба розповів у суботу, 29 червня, під час виступу у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, його цитує пресслужба МЗС.

Кулеба сказав, що мир без справедливості приведе до нової війни.

"Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", – зауважив міністр.

У цьому контексті Кулеба відзначив ключову роль Саміту миру. Він підкреслив, що продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень для відновлення справедливого миру.

Глава МЗС наголосив, що шлях до справедливого та тривалого миру є непростим, проте він не має альтернатив.

За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють усім жити і процвітати.

"Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають ці відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України – це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку", – підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна налаштована на проведення другого Саміту миру в країні Глобального Півдня.

Кулеба дав зрозуміти, що Київ не прагне прямих контактів із Росією, але її участь у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.

Президентка Швейцарії, яка організувала перший Саміт миру, вважає, що участь РФ у мирному процесі залишається ключовим питанням.