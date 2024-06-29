Обама прокоментував виступ Байдена на дебатах з Трампом

Колишній президент США, демократ Барак Обама став на захист президента Джо Байдена після критики, яка пролунала на його адресу після дебатів з Дональдом Трампом, повідомляє Європейська правда.

Обама у своєму дописі в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, заявив, що перші президентські дебати не змінили його ставлення до виборів 2024 року.

"Погані вечори дебатів трапляються. Повірте, я знаю", – написав Обама, коментуючи виступ свого колишнього віцепрезидента Байдена.

"Але ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду, хто знає, що добре, а що погано, і донесе її до американського народу прямо – і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди.

Минула ніч цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді", – зазначив Барак Обама.

Між тим, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.