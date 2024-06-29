Кулеба провів зустріч зі спецпредставником Китаю: що обговорили
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником Китаю у європейських справах У Хунбо. Зустріч відбулася на саміті у Хорватії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter міністра.
"Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Я поінформував спецпредставника про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії", - розповів він.
Вони, за словами міністра, обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.
"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", - ззначив Кулеба.