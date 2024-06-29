Російські війська обстріляли Донецьку область: є вбиті та поранені

29 червня три людини загинули і чотири поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини з боку російських військ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька ОВА.

Уточнюється, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

Нагадаємо:

Російські окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого 4 людини загинули, ще троє мирних жителів дістали поранення, зокрема 8-річна дівчинка.