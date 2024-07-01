Зеленський привітав Угорщину зі стартом головування в ЄС та подякував Бельгії

Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування у ЄС та подякував Бельгії, за лідерства якої сталася низка вкрай важливих для України подій, повідомляє Європейська правда.

Зеленський привітав Угорщину з початком півріччя головування у Раді ЄС.

"Бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів. На шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи" , – написав Зеленський.

Він також висловив подяку Бельгії та її прем’єр-міністру Александру де Кроо, зазначивши, що це головування країни стало "історичним".

"За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи: переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених російських активів, два пакети санкцій, а також Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Саме такі сміливі рішення потрібні в ці складні часи" , – зазначив президент.

Нагадаємо, угорське головування назвало своїми сімома пріоритетами підвищення конкурентоздатності економіки ЄС, зміцнення оборонної політики, визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу), просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства, реагування на "демографічні виклики" та забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".