Мінекономіки прогнозує різке прискорення економіки з 2026 року

Міністерство економіки закладає в прогнози різке прискорення економічного зростання валового внутрішнього продукту, починаючи з 2026 року. В бюджетній декларації на 2025-2027 роки, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк, у 2026 році очікується зростання ВВП на 7,5%, повідомляє Ліга.Фінанси.

Таких темпів в Україні не було з середини нульових років, коли президентом ще був Віктор Ющенко. Рекордний показник для України – зростання на 11,8% у 2004 році.

"Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від розвитку безпекового середовища, обсягів міжнародної фінансової допомоги та динаміки міграційних процесів" , – йдеться у декларації.

У документі також закладені прогнози інших основних економічних показників, наприклад:

Курс гривні:

2025: 45 грн/дол.

2026: 46,5 грн/дол.

2027: 46,4 грн/дол.

Дефіцит бюджету:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%

Видатки на безпеку та оборону: