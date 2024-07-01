МВС: В Україні заміновано понад 144 тисячі квадратних кілометрів

В Україні наразі заміновано понад 144 тисячі квадратних кілометрів території﻿. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий під час зустрічі з делегацією Японського агентства міжнародної співпраці (JICA), повідомляє Ділова столиця.

Драпʼятий, завдяки зусиллям українських саперів та підтримці міжнародних партнерів, Україні вдалося розмінувати частину раніше забруднених територій.

Так, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії понад 144 тис. кв. км України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому цей показник складав 174 тисячі квадратних кілометрів.

Окрім того, Богдан Драпʼятий подякував японським колегам за тренінги для українських операторів, зокрема з експлуатації машин для розмінування Nikken.

"Ми відчуваємо біль, за те що відбувається з вашою країною, але ми дуже горді за вашу стійкість і ми намагаємось з усіх сил підтримувати вас. Також нам не аби як імпонують озвучені вами пріоритети у питанні розмінування. Наші експерти будуть ще активніше працювати, аби якомога швидше організувати нові тренінги для українських спеціалістів. Наші двері завжди відчинені для співпраці" , – наголосив старший помічник директора Департаменту управління та розбудови миру JICA Хірото Камііші.

Також сторони обговорили реалізацію проєкту щодо відбудови та модернізації одного з тренінгових центрів ДСНС України, який здійснюється у межах "Програми екстреного відновлення".