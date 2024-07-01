ГУР: Під час останнього обміну полоненими з Білорусі повернули п'ятьох українців

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок" , - розповів Юсов.

За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.

"Але внаслідок складної та системної роботи - переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома - це найголовніше" , - зазначив представник ГУР.

Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання" , - підкреслив Юсов.

Нагадаємо, 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А ввечері 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році. Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.