Тищенко майже рік проводив перевірки під прикриттям неіснуючої ТСК — "Чесно"

Народний депутат Микола Тищенко (виключений зі "Слуги народу") повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи ТСК із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності, повідомляє Чесно.

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) "Нацресурс", що згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність.

Утім, і після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах.

Варто зазначити, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

Так у липні минулого року нардеп повідомив, що разом з Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК “Нацресурс”.

Протягом року нардеп регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Щобільше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

А нещодавно Тищенко опинився у центрі скандалу через відео, на якому двоє людей у камуфляжі із супроводу нардепа просто посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Тищенко заявляв, що конфлікт у Дніпрі виник "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм".

Наразі нардеп отримав підозру за протиправне позбавлення волі, а суд відправив його під домашній арешт.