Пропуск українських вантажівок на кордоні з Польщею відновили

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.﻿ Про це заявили у Державній митній службі, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.

Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.

Нагадаємо, з 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.