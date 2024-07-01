Пропуск українських вантажівок на кордоні з Польщею відновили
Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати. Про це заявили у Державній митній службі, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.
Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.
Нагадаємо, з 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.
Для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.
Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.