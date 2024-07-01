До України прибула двопартійна делегація конгресменів США

До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером. Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Європейська правда.

Вона розмістила фото з конгресменами на київському вокзалі.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії" , – написала Брінк.