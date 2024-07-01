Рада на тиждень відклала засідання, можливі кадрові ротації – нардеп

Президія Верховної Ради відклала на тиждень засідання парламенту, який збирається в закритому режимі. Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 1 липня. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Дзеркало тижня.

"Тільки що відклали засідання Ради на один тиждень" , - написав він у Telegram.

Офіційним аргументом перенесення засідання парламенту зазначили підготовку до проведення саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, однак народний обранець зазначає, що насправді у Верховній Раді відтягують час через необхідність затвердити зміни в уряді, оскільки низка міністерств, в тому числі ключових, залишаються без очільників.

"Насправді причина трохи інша. І тут я всім раджу згадати слова спікера про кадрові ротації в Уряді. Є відчуття, що це буде значно більше ніж призначення пари міністрів" , - зазначив Железняк.

Нещодавно ЗМІ писали, що парламент планує призначити керівником Мінінфраструктури голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, а головою міністерства регіонального розвитку може стати нинішній заступник голови Офісу президента, а раніше керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Водночас ще низка міністерств досі офіційно без міністрів.