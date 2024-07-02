ISW: Росія скористається головування в Радбезі ООН для демонстрації сили

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проекції сили і спливу в міжнародній системі, повідомляє Українська правда.

Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН 1 липня.

Аналітики припускають, що РФ, ймовірно, буде використовувати цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров буде головувати на дебатах у РБ ООН 16 та 17 липня.

За оцінками ISW, під час головування Росії у квітні 2023 року Росія використовувала своє головування в РБ ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі.

Експерти зазначали, що Росія використовує своє право вето в РБ ООН як основу для проекції сили.

Кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно запустили інформаційні операції, спрямовані на те, щоб зняти з себе відповідальність за документально підтверджені порушення міжнародного права, скоєні Росією в Україні, і, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в РБ ООН.

Ключові висновки ISW за 1 липня