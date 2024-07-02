Нідерланди видали дозвіл на експорт до України 24 літаків F-16

До України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, що йде, повідомляє Укрінформ.

"22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16.

На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та Міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано" , - написала Оллонґрен.

F-16 будуть доставлені "незабаром", але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.

Варто зазначити, що новий уряд Нідерландів буде приведений до присяги вже 2 липня.