РФ втратила ще майже 1300 військових та 56 артсистем – Генштаб

За добу Росія втратила у війні проти України приблизно 1280 військових, 56 артилерійських систем, 21 безпілотник, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали: