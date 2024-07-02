НАТО шукає можливості "захистити" військову допомогу Україні від Трампа − WSJ

НАТО готує низку заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України на тлі зростання підтримки європейських правих силі того, що колишній президент Дональд Трамп може перемогти на виборах − зокрема, планує відрядити до Києва високопоставленого цивільного чиновника і створити в Німеччині нове командування для координації військової допомоги і навчання українських військ.﻿﻿ Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних представників США і Альянсу, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що усі ці кроки будуть оголошені на саміті у Вашингтоні наступного тижня.

Ці заходи мають на меті підтримати перспективи України приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства. Вони відбуваються на тлі сплеску підтримки правих політичних сил в Європі і зростаючої ймовірності того, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і зменшити американську підтримку України.

Організація Північноатлантичного договору також створює нове командування у Вісбадені, Німеччина, для координації надання військової техніки Києву і підготовки українських військ.

Операція, яка називатиметься "НАТО − безпекова допомога і тренування для України", буде укомплектована майже 700 американськими та іншими військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку американські військові виконували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Видання пише, що нові ініціативи розробляли протягом декількох місяців, але вони набувають нової актуальності після слабкого виступу президента Джо Байдена під час телевізійних дебатів з Трампом минулого тижня і скарг Трампа щодо сум грошей, які США витратили на Україну.

"Основна причина змін полягає в тому, щоб захистити зусилля з надання допомоги Україні від Трампа. Замість того, щоб Вашингтон відповідав за управління навчанням і допомогою, НАТО буде відповідати за це. Тому навіть якщо США скоротять або припинять підтримку цих зусиль, вони не будуть ліквідовані" , – сказав посол США в НАТО з 2009 по 2013 рік Іво Даалдер.

Видання також підкреслює, що в умовах, коли ультраправі партії здобувають підтримку виборців у Франції, Нідерландах і в усьому Європейському союзі, інституціоналізація ролі НАТО може також зробити військову допомогу Україні менш вразливою до політичних коливань серед членів Альянсу.

"Це дійсно забезпечує стійкість перед обличчям потенційних національних політичних змін, чи то в результаті виборів у Сполучених Штатах, Франції, Великій Британії чи навіть в Європейському Союзі" , − сказав генерал у відставці Дуглас Лют, який був послом США при НАТО з 2013 по 2017 рік.

Нинішні і колишні американські чиновники заявили, що ці кроки дозволять альянсу краще координувати зусилля західних країн з надання Україні військової підтримки в протистоянні агресії Росії. План також спрямований на те, щоб зробити українські збройні сили більш схожими на ті, що є в НАТО.

WSJ нагадує, що у саміті НАТО, на якому будуть висвітлені українські ініціативи, візьмуть участь усі лідери альянсу − захід відбудеться у Вашингтоні, де 75 років тому був підписаний договір про заснування Альянсу. Метою цього договору був захист членів альянсу від загроз з боку Москви − місія, яку НАТО знову бере на себе.

Члени Альянсу сподіваються, що на саміті також досягнуть домовленості про щорічні фінансові зобов'язання щодо військової підтримки України, хоча умови все ще обговорюються. Нещодавні дискусії між членами Альянсу включали встановлення мети на рівні приблизно 40 мільярдів доларів на рік і збільшення внеску багатьох країн, хоча США, ймовірно, і надалі залишатимуться головним донором.

Видання нагадує, що у той час як багато членів НАТО вважають, що Альянс повинен запросити Україну до вступу, розпочавши процес, який може тривати роками, США і Німеччина виступають проти такого кроку на саміті наступного тижня.

За словами офіційних осіб, НАТО, швидше за все, опише заявку України на вступ до НАТО як "незворотну", спираючись на формулювання в минулорічному комюніке альянсу про те, що "майбутнє України − в НАТО", і в комюніке 2008 року, в якому говорилося, що Україна одного дня стане членом НАТО.

Згідно з ініціативами, які вже узгоджені для остаточного затвердження на саміті, співробітники з країн, що не є членами НАТО, працюватимуть разом з американцями в новому командуванні НАТО над узгодженням пожертвувань на військове обладнання з потребами України і над координацією поставок. Вони також координуватимуть підготовку українських військових, щоб гарантувати, що те, що пропонується, відповідає потребам Києва. За словами офіційних осіб, співробітники НАТО самі не будуть проводити жодних тренувань.

WSJ пише, що хоч ці зміни і розширять участь НАТО, США і надалі надаватимуть більшу частину персоналу, який звітуватиме перед головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій допомозі, підтримуючи зв'язок як із майбутнім командуванням у Вісбадені, так і зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі.