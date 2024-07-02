Орбан анонсував "перші кроки" до миру під час візиту в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вперше з початку повномасштабної війни прибув до Києва у вівторок, напередодні анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні, повідомляє Європейська правда.

У понеділок увечері Віктор Орбан дав інтерв'ю М1, у якому розповів про головування Угорщини в Раді ЄС та про те, яких цілей Будапешт планує досягти в найближчі пів року.

Орбана запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування, щоб припинити війну в Україні. На це він відповів, що перші кроки для сприяння миру будуть зроблені у вівторок.

"Якщо ви подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки" , – сказав напередодні глава угорського уряду. Згодом стало відомо про його візит до української столиці.

Орбан також відзначив, що американців не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. За його словами, ЄС доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним.

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?" – сказав він, додавши, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня. Кортеж угорського прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини.

У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями. Речник угорського уряду підтвердив, що найважливішою темою дискусії стане можливість створення миру.