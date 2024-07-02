Демократи можуть достроково затвердити Байдена кандидатом – Bloomberg

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах з його опонентом Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, повідомляє Ліга.net.

За словами співрозмовників видання, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Вони зазначили, що тоді комітет партії збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

Однак ці плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів, зазначило видання.

Видання додало, що 15–18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Трампа.

Зазначимо, виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.