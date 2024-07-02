Сі Цзіньпін прибув до Казахстану на саміт ШОС: зустрінеться з Путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Він візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів ШОС, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Сі Цзіньпін сьогодні вранці вилетів спеціальним літаком з Пекіна для участі у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Астані.

Крім цього, глава Китаю здійснить візити до Казахстану і Таджикистану на запрошення президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і Таджикистану Емомалі Рахмона.

У поїздці Сі Цзіньпіна супроводжують член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, начальник Канцелярії ЦК КПК Цай Ці, член Політбюро ЦК КПК, міністр закордонних справ КНР Ван І та інші особи.

Зазначимо, що це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі Цзіньпін здійснив європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.

Відносини Росії та Китаю

Зовнішня політика Китаю щодо війни в Україні балансує на межі нейтралітету. З одного боку, офіційні представники КНР заявляють про неупередженість, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту. З іншого боку, дії свідчать про підтримку Росії.

Пекін не засудив агресію РФ, а навпаки, посилює економічні зв'язки з Москвою. Китайські компанії постачають у Росію комплектуючі для зброї, а також купують російську нафту і газ, на які накладено санкції США та ЄС.

Ця підтримка непряма, але суттєва. Як зазначив президент КНР Сі Цзіньпін, Китай шукає "власні шляхи" для врегулювання "української кризи". Ці "шляхи" навряд чи відповідають інтересам України, адже фактично Китай допомагає режиму російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну.

Варто зазначити, що Росія та Китай знайшли способи обходити санкції, зокрема, використовуючи нові платіжні системи.

Минуло вже два роки з початку вторгнення РФ в Україну, і за цей час позиція Китаю щодо війни не стала більш чіткою. Навпаки, зростає економічна підтримка режиму Путіна з боку КНР.