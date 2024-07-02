У Пентагону поки немає підтверджень відправки військових КНДР до Росії

У Міністерстві оборони США наразі не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої інженерні війська на підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, повідомляє Ліга.net.

"У мене немає нічого із цього приводу" , – заявила вона.

Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України.

Раніше південнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що Північна Корея в межах угоди з РФ про "автоматичну військову допомогу" начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Зазначалося, що вони можуть прибути на окуповану Донеччину вже в липні. Там вони, зокрема, мали б допомагати у проєктах із відбудови Донецька, який нібито сильно постраждав унаслідок бойових дій.