FT: Наркоторговці відмивають грошей через найбільший банк США

За словами високопосадовців правоохоронних органів США, наркоторговці вирішили відмивати гроші через Citigroup, оскільки вважали, що цей банк є "більш сприятливим", з менш жорстким контролем за шахрайством.﻿ Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

В обвинувальному висновку американські прокурори детально описали, як двоє мешканців Каліфорнії, які, як стверджується, працювали з сумнозвісним мексиканським картелем Сіналоа, поклали десятки тисяч доларів у банкомати Citi.

Щонайменше тричі в січні 2021 року вони вносили в банкомати нелегальну готівку на загальну суму майже 36 000 доларів США, по кілька сотень доларів за раз, вичікуючи лише хвилину-дві між кожною транзакцією.

Прокурори стверджують, що, розбивши суму на десятки менших депозитів, вони не перевищили поріг у $10 000, за яким банки зобов'язані звітувати про операції з готівкою перед Казначейством США.

Представники Управління з боротьби з наркотиками повідомили Financial Times, що дует, який, як стверджується, був частиною великої злочинної мережі, що відмила в США щонайменше $50 млн доходів від продажу фентанілу та метамфетаміну, перевірив кілька банків, перш ніж зупинити свій вибір на Citi.

Другий високопоставлений чиновник УБН сказав:

"Я назву один [банк]. У цьому розслідуванні було два випадки, коли грошові кур'єри внесли 24 депозити на загальну суму 16 000 доларів США в банкомат Citibank... Було 15 послідовних вкладів на загальну суму $20 000 також у банкомат Citi... Вони з'ясовують, де їм вигідніше".

Хоча не було жодних вимог щодо звітування про окремі транзакції, структура депозитів мала б викликати підозру, сказав співробітник DEA.

Крім Citigroup, відмивання грошей відбувалося і через JPMorgan Chase через касове вікно - близько 100 тисяч доларів.

Правоохоронці роками попереджали, що мексиканські наркоторговці та китайські спільники стають все більш вправними у відмиванні готівки через законну банківську систему.