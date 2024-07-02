Доходи російських компаній впали на 36% через санкції – ЗМІ

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб, що випливає з даних аналітичного порталу Федеральної податкової служби Росії (ФПС).﻿ Про це пише російське видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

При цьому в перший рік війни проти України показник уперше перевищив квадрильйон і становив 1267 трлн руб, зазначає видання.

Зниження доходів організацій минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями: компаніям потрібно перебудовувати логістичні та виробничі процеси, пояснив генеральний директор російського ГК "Техзор" Андрій Бородкін.

Зазначається, що оскільки інфраструктура економічних відносин бізнесу з "дружніми" країнами для Росії не була достатньо розвиненою, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків торік.

Однак загалом ситуація з рентабельністю організацій у 2023 році склалася доволі позитивна - показники опинилися на рівні 2019-го. Деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних у рентабельні, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, але також і з імпортозаміщенням.